"Неведомы зверушки": Психолог объяснила, опасна ли субкультура фурри для детей

Детский нейропсихолог Наталья Наумова прокомментировала предложение запретить в России субкультуру фурри. Это сообщество объединяет любителей антропоморфных животных — персонажей, которые совмещают в себе звериные и человеческие черты. Правозащитники опасаются, что это движение опасно для молодого поколения и может реально превратить ребёнка в зверушку с точки зрения психики.

Фурри — это поклонники именно антропоморфных животных. В то же время в соцсетях и парках можно увидеть детей, ведущих себя как животные. Они бегают на четвереньках, прыгают и в целом пытаются подражать движениям зверей. Участники фурри-сообщества уверяют, что эти ребята-зверята не имеют к ним никакого отношения. Это увлечение называется квадробика, и оно ближе к спорту — для него необходимы сила, ловкость и выносливость, сообщает 360.ru.

По словам детского психолога, детям и подросткам интересно объединяться в компании и придумывать различные игры и в этом нет ничего плохого до тех пор, пока игры не становятся общественно опасными и асоциальными.

"Но когда дети заигрываются, начинают ходить в туалет в неположенных местах, перестают контролировать своё поведение, начинают проявлять агрессию по отношению к окружающим, необходимо обратить внимание. Поэтому пресекать такие действия необходимо", — подчеркнула Наумова.