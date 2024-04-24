Волынец призвала запретить контент с фурри из-за вреда психике молодёжи

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец осудила субкультуру подражания животным — фурри. Представители этого движения — в основном дети и подростки — одеваются в костюмы братьев наших меньших, бегают на четвереньках и даже едят из мисок. Она обратилась к директору НИИ "Росдетство" Павлу Пугачёву с просьбой проверить соответствующий контент. Документ есть в распоряжении Life.ru.

Представители фурри. Фото © VK / Московское объединение фурри

"Родители обращают внимание, что дети, подражая участникам видео, становятся активными фанатами медиа, в которых участвуют или изображены антропоморфные (очеловеченные) животные, облачаются в соответствующие костюмы, маски, повторяют своими движениями повадки животных, издают звуки, имитирующие животных", — говорится в письме.

По её словам, контент с фурри противоречит указу президента РФ и может навредить подрастающему поколению, дестабилизируя психику. Кроме того, омбудсмен отметила, что такая субкультура приводит к деградации общества, вовлекает молодёжь в совершение противоправных деяний, создаёт угрозу утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов, а также пропагандирует вседозволенность и безнравственность.

"Прошу вашего разъяснения о соответствии данного контента Указу президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", который является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Волынец призвала провести экспертизу, которая докажет деструктивное влияния такого контента на молодёжь с целью исключения пропаганды движения.