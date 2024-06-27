Мухи-вампиры и гигантские клещи: мало кто выживет после укуса этих насекомых

Как известно, эти "хищники" не нападают поодиночке, а охотятся стаями. Сначала учёных взбудоражил клещ из Испании, теперь мух-переростков обнаружили в Иркутской области. И опасность эти кровососущие представляют не потому, что могут покусать и испить красной жидкости, — эти насекомые являются переносчиками смертельных заболеваний, с которыми люди долго не живут.

Гигантские клещи атаковали Европу и движутся дальше

Новый вид гигантских клещей атаковал Европу и движется в сторону России. Насекомые являются переносчиками смертельной конго-крымской лихорадки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Мы уже знаем, что лето — самый любимый сезон клещей, которые могут заразить не только редкой болезнью Лайма, но и банальным энцефалитом. Но не в 2024 году Дракона! Заморские учёные забили тревогу, когда обнаружили новый вид гигантских клещей Hyalomma lusitanicum. Они не только больше собратьев в четыре раза, но и прожорливее, а ещё переносят смертельные болезни: могут передавать смертельную конго-крымскую лихорадку (CCHFV), вызывать отёк мозга.

Инкубационный период длится около 13 дней, во время которого укушенный и заражённый человек испытывает жуткие боли по всему телу, мышечные спазмы. В качестве симптомов могут выступать также диарея, рвота, потеря сил, спутанность сознания и даже обострение депрессии. 30% — таков коэффициент смертности от конго-крымской геморрагической лихорадки, от которой у медиков пока нет вакцины. По наблюдениям врачей, обычно на второй неделе заболевания пациенты начинают умирать, а у счастливчиков с сильным иммунитетом улучшение наступает на десятый день болезни.

Опасные клещи-гиганты уже атаковали жителей Испании, Швеции, Германии, Мальты и даже Великобритании, куда мигрировали из Африки и Юго-Восточной Азии. Молодые особи питаются кровью животных и птиц, поэтому с лёгкостью могут распространить инфекции и на другие континенты и страны.

Мухи-вампиры в России: смертельно опасные насекомые уже здесь

Мухи-убийцы заполонили Россию: гибнет от чумы и бруцеллёза не только скот, но и люди: Как защититься от насекомых летом? Фото © Институт проблем экологии и эволюции

Если вы обрадовались, что клещей-переростков в России пока нет и не факт, что будут, то спешим вас разочаровать. Даже если паукообразные до родины нашей ещё не добрались, в Иркутской области была недавно обнаружена другая напасть — мухи-вампиры. Самое страшное, что могут сделать эти кровососущие монстры, — занести человеку инфекцию, от которой он ослепнет.

Укус этих мух может привести к болезням глаз — трахоме. Это воспаление соединительной оболочки глаза, инфекция, вызываемая бактерией Chlamydia trachomatis. Характеризуется поражением конъюнктивы и роговицы с исходом в рубцевание хряща век и полную слепоту.

Мухи не только переносят тяжёлые болезни, но и заражают сельскохозяйственных животных. У скота могут быть обнаружены: сибирская язва, чума, туляремия, бруцеллёз и даже лихорадка Ку. Но самое опасное то, что мухи могут оставлять свои заражённые фекалии на продуктах питания, — и тогда заразится какой-нибудь гадостью и человек.