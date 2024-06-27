Надо мазать даже за компьютером: Россиянам напомнили, чем грозит отказ от SPF-крема

Врачи продолжают говорить о важности использования солнцезащитного крема. В противном случае пребывание на солнце может обернуться негативными последствиями. Отказ от использования SPF-защиты может привести к пигментации, ожогам кожи и раннему старению.

"Если человек пребывает на солнце — это могут быть ожоги и, как следствие, могут быть пигментные пятна. Помимо того, ультрафиолет активизирует металлопротеиназы. Это фермент, который разрушает коллаген и, как следствие, возникает фотостарение. То есть кожа стареет гораздо активнее под воздействием ультрафиолетового излучения", — рассказала врач – косметолог-дерматовенеролог Ольга Содель 360.ru.

Крем даже необходимо использовать тем, кто сидит в офисе за компьютером целый день, так как от монитора тоже идёт излучение.

Врач советует отталкиваться от степени защиты крема при его выборе. Самая низкая степень — у SPF 10, а высокая — у SPF 50. Эти показатели могут влиять и на длительность действия. Врач условно назвала время, в течение которого работает SPF: например, SPF 30 — это три часа, а SPF 50 — это пять часов. Соответственно, SPF 10 — это примерно час, ну, может быть, полтора.

Содель также отметила, что использование SPF никак не скажется на интенсивности загара. Загар проявится, но зато не будет ожогов и пигментации.