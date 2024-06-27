Филе муксуна и пельмени: Life.ru публикует меню завтрака Путина и Сассу-Нгессо

Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо проводят переговоры за официальным завтраком. Среди угощений, которые предлагается отведать политикам, — традиционные блюда русской кухни, включая несколько деликатесов и, конечно, изысканные десерты. Фото публикует Life.ru.

В списке блюд, которые готовы подать на завтрак лидерам двух стран московские повара, есть салат из форели с огурцами и щавелем, пельмени с перепёлкой и лисичками, крем суп из кабачков с плавленным сыром, филе муксуна с трюфельным пюре или томлёные в квасе телячьи щёчки. На десерт предлагается "Гжель" из козьего сыра и голубили, а также шербет из крыжовника.