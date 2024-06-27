Филе муксуна и пельмени: Life.ru публикует меню завтрака Путина и Сассу-Нгессо
Путин угостил президента РК Сассу-Нгессо филе муксуна и пельменями с перепёлкой
Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо проводят переговоры за официальным завтраком. Среди угощений, которые предлагается отведать политикам, — традиционные блюда русской кухни, включая несколько деликатесов и, конечно, изысканные десерты. Фото публикует Life.ru.
Меню завтрака лидеров России и Конго. Фото © Life.ru
В списке блюд, которые готовы подать на завтрак лидерам двух стран московские повара, есть салат из форели с огурцами и щавелем, пельмени с перепёлкой и лисичками, крем суп из кабачков с плавленным сыром, филе муксуна с трюфельным пюре или томлёные в квасе телячьи щёчки. На десерт предлагается "Гжель" из козьего сыра и голубили, а также шербет из крыжовника.
Также политикам предложили на выбор два вида вина — Восточный склон 2022 года и Каберне Совиньон 2020 года урожая.
Напомним, Дени Сассу-Нгессо посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры собираются обсудить перспективы развития отношений между двумя странами, а также вопросы международной повестки. По словам президента Конго, целью его визита является установление основ прочного сотрудничества на грядущие 60 лет. Российский лидер также наградил африканского политика орденом Почёта за его вклад в развитие отношений двух государств.
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