Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками: Лайф показывает меню обеда лидеров
В меню обеда Путина и Лукашенко вошли морские гребешки и грибная солянка
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE / Павел Баранов
По окончании заседания Высшего госсовета Союзного государства президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко и других участников заседания на рабочий обед. Лайф узнал, что вошло в меню.
Так, в списке форель в бруснике со сметаной, морские гребешки с цветной капустой, грибная солянка с картофельными пончиками, угольная треска с пюре из зелёного горошка, антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт гостям предложили щербет из облепихи с апельсином и мусс из печёного яблока в карамели с лавандовым мороженым.
Меню обеда участников заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE
Напомним, сегодня, 29 января, президент России Владимир Путин провёл заседание Высшего госсовета Союзного государства. По итогам он вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко подписал декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства. Документ определит путь развития СГ на 2024–2026 годы. После этого в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где до этого прошло заседание, состоялся рабочий обед.