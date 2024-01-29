Регион

Уведомления отключены

29 января, 16:13

Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками: Лайф показывает меню обеда лидеров

В меню обеда Путина и Лукашенко вошли морские гребешки и грибная солянка

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE / Павел Баранов

По окончании заседания Высшего госсовета Союзного государства президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко и других участников заседания на рабочий обед. Лайф узнал, что вошло в меню.

Так, в списке форель в бруснике со сметаной, морские гребешки с цветной капустой, грибная солянка с картофельными пончиками, угольная треска с пюре из зелёного горошка, антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт гостям предложили щербет из облепихи с апельсином и мусс из печёного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Меню обеда участников заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE

Меню обеда участников заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE

Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС
Путин подтвердил планы по отправке женщины-космонавта из Белоруссии на МКС

Напомним, сегодня, 29 января, президент России Владимир Путин провёл заседание Высшего госсовета Союзного государства. По итогам он вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко подписал декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства. Документ определит путь развития СГ на 2024–2026 годы. После этого в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где до этого прошло заседание, состоялся рабочий обед.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров