Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками: Лайф показывает меню обеда лидеров

По окончании заседания Высшего госсовета Союзного государства президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко и других участников заседания на рабочий обед. Лайф узнал, что вошло в меню.

Так, в списке форель в бруснике со сметаной, морские гребешки с цветной капустой, грибная солянка с картофельными пончиками, угольная треска с пюре из зелёного горошка, антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт гостям предложили щербет из облепихи с апельсином и мусс из печёного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Меню обеда участников заседания Высшего госсовета Союзного государства. Фото © LIFE