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29 января, 15:20

Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства до 2026 года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства. Документ определит путь развития образования на 2024–2026 годы, он был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Петербурге.

Декрет состоит из 11 разделов, в том числе по макроэкономической, налоговой и таможенной политике, финансовому рынку, сотрудничеству в торговле и защите прав потребителей, функционированию объединённых энергетических рынков и безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики. Документ включает и блок по гуманитарному сотрудничеству, в том числе о создании общего информационного пространства.

Помимо этого, Путин и Лукашенко утвердили постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годы. И ещё были подписаны документы об организации и проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а также праздничных мероприятий ко дню 25-летия с момента подписания договора о создании СГ.

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Напомним, 26 января Путин с рабочим визитом прибыл в Петербург. 27 января город отмечает 80-летие со дня полного освобождения от блокады. Ранее глава государства назвал священной память о полном освобождении Ленинграда от блокады. О том, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Северную столицу, стало известно 27 января.

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Александр Юнашев
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