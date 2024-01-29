Путин: В РФ подготовили Стратегию технологического развития Союзного государства

В России подготовили новую Стратегию технологического развития Союзного государства до 2035 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. По его словам, с белорусской стороной запланированы совместные проекты по импортозамещению и созданию "конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью".

Ранее Лайф писал, что Правительство России внесло в планы создание единого рубля для Белоруссии и России. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что до этого решения ещё нужно дойти, однако такая опция есть. РФ также планирует производить самолёты совместно с союзным государством. Первые авиалайнеры могут появиться уже к 2026 году.