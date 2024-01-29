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29 января, 13:23

Путин: В РФ подготовили Стратегию технологического развития Союзного государства

В России подготовили новую Стратегию технологического развития Союзного государства до 2035 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. По его словам, с белорусской стороной запланированы совместные проекты по импортозамещению и созданию "конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью".

"К утверждению подготовлена новая Стратегия технологического развития Союзного государства <…>, содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета", — заявил глава российского государства.

Путин: Отношения РФ и Белоруссии развиваются энергично, товарооборот растёт
Путин: Отношения РФ и Белоруссии развиваются энергично, товарооборот растёт

Ранее Лайф писал, что Правительство России внесло в планы создание единого рубля для Белоруссии и России. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что до этого решения ещё нужно дойти, однако такая опция есть. РФ также планирует производить самолёты совместно с союзным государством. Первые авиалайнеры могут появиться уже к 2026 году.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
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