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28 января, 20:51

Стало известно, когда начнётся выпуск первых российско-белорусских самолётов

Белоруссия планирует к 2026 году выпустить первые самолёты совместно с Россией

Вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщил, что его страна к 2026 году совместно с Россией произведёт два новых лёгких самолёта. Как заявил заместитель председателя белорусского кабинета министров в эфире телеканала "Беларусь-1", до 2030 года планируется выпустить минимум 85–100 штук.

В 2023 году белорусский премьер-министр Роман Головченко совершил визит в Екатеринбург, где стороны договорились о создании нового 19-местного воздушного транспортного средства. Стоит отметить, что организация серийного производства этих самолётов планировалась на территории Белоруссии, а опытно-конструкторские работы должна профинансировать Россия.

"Мы должны к 2026 году произвести два самолёта. И что очень важно, мы уже сегодня имеем твёрдый заказ, то есть количество самолётов, которое мы должны произвести до 2030 года, — 85–100 штук. Это минимальное количество, которое мы должны произвести в нашей стране", — заявил Пархомчик.

По словам вице-премьера, российско-белорусские отношения в сфере авиастроения продвигаются довольно быстро. Также он подчеркнул, что для реализации этого проекта в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести большое количество высокотехнологичного оборудования.

Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск запчастей для российских самолётов
Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск запчастей для российских самолётов

Ранее Лайф писал, что в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерениях своей страны развивать производство собственных марок самолётов. А за полгода до этого сообщалось, что Россия планирует наладить более тесное сотрудничество с белорусскими авиапроизводителями, в частности, в вопросе поставок деталей.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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