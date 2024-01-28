Стало известно, когда начнётся выпуск первых российско-белорусских самолётов
Белоруссия планирует к 2026 году выпустить первые самолёты совместно с Россией
Вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщил, что его страна к 2026 году совместно с Россией произведёт два новых лёгких самолёта. Как заявил заместитель председателя белорусского кабинета министров в эфире телеканала "Беларусь-1", до 2030 года планируется выпустить минимум 85–100 штук.
В 2023 году белорусский премьер-министр Роман Головченко совершил визит в Екатеринбург, где стороны договорились о создании нового 19-местного воздушного транспортного средства. Стоит отметить, что организация серийного производства этих самолётов планировалась на территории Белоруссии, а опытно-конструкторские работы должна профинансировать Россия.
"Мы должны к 2026 году произвести два самолёта. И что очень важно, мы уже сегодня имеем твёрдый заказ, то есть количество самолётов, которое мы должны произвести до 2030 года, — 85–100 штук. Это минимальное количество, которое мы должны произвести в нашей стране", — заявил Пархомчик.
По словам вице-премьера, российско-белорусские отношения в сфере авиастроения продвигаются довольно быстро. Также он подчеркнул, что для реализации этого проекта в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести большое количество высокотехнологичного оборудования.
Ранее Лайф писал, что в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерениях своей страны развивать производство собственных марок самолётов. А за полгода до этого сообщалось, что Россия планирует наладить более тесное сотрудничество с белорусскими авиапроизводителями, в частности, в вопросе поставок деталей.
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