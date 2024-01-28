Стало известно, когда начнётся выпуск первых российско-белорусских самолётов

Вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщил, что его страна к 2026 году совместно с Россией произведёт два новых лёгких самолёта. Как заявил заместитель председателя белорусского кабинета министров в эфире телеканала "Беларусь-1", до 2030 года планируется выпустить минимум 85–100 штук.

В 2023 году белорусский премьер-министр Роман Головченко совершил визит в Екатеринбург, где стороны договорились о создании нового 19-местного воздушного транспортного средства. Стоит отметить, что организация серийного производства этих самолётов планировалась на территории Белоруссии, а опытно-конструкторские работы должна профинансировать Россия.

"Мы должны к 2026 году произвести два самолёта. И что очень важно, мы уже сегодня имеем твёрдый заказ, то есть количество самолётов, которое мы должны произвести до 2030 года, — 85–100 штук. Это минимальное количество, которое мы должны произвести в нашей стране", — заявил Пархомчик.