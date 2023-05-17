В Белоруссии могут начать ремонтировать российские самолёты

Россия планирует наладить более тесное сотрудничество с белорусскими авиапроизводителями, в частности, в вопросе поставок деталей. Как сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации, прорабатывается вопрос создания в стране площадок по ремонту отечественных лайнеров.

"Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объёма поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Белоруссии для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники", — говорится в опубликованном сообщении.

ОАК впервые принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске. На своей экспозиции корпорация представила отечественную авиатехнику, в том числе и импортозамещённые версии самолётов МС-21 и Superjet.

Подчёркивается, что вопросу взаимодействия в авиастроении большое внимание уделяют власти и России, и Белоруссии. Так, уже принят межправительственный план и дорожная карта по активизации сотрудничества, а на самой выставке запланирована деловая программа. От РФ мероприятие также посетят делегации ПАО "Туполев" и ПАО "Ил".