Росавиация: Субсидируемые рейсы на наиболее значимых маршрутах будут сохранены
Ряд региональных субсидируемых рейсов в России сохранится. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, речь идёт о значимых социальных маршрутах. В ведомстве добавили, что намерены оптимизировать программу государственной поддержки авиаперелётов по стране.
"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведётся работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", — отметили в Росавиации.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что субсидирование программы региональных перелётов в обход столицы в этом году сократилось на 1,5 миллиарда рублей — до 7,5 миллиарда. На фоне этого появилась информация, что российские авиакомпании начали массово отменять рейсы, попадающие под программу.
LIFE