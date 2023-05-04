Росавиация: Субсидируемые рейсы на наиболее значимых маршрутах будут сохранены

Ряд региональных субсидируемых рейсов в России сохранится. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, речь идёт о значимых социальных маршрутах. В ведомстве добавили, что намерены оптимизировать программу государственной поддержки авиаперелётов по стране.

"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведётся работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", — отметили в Росавиации.