КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 13:50

Росавиация: Субсидируемые рейсы на наиболее значимых маршрутах будут сохранены

Ряд региональных субсидируемых рейсов в России сохранится. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, речь идёт о значимых социальных маршрутах. В ведомстве добавили, что намерены оптимизировать программу государственной поддержки авиаперелётов по стране.

"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведётся работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", — отметили в Росавиации.

Стало известно, на сколько летом подорожают авиабилеты по России

Стало известно, на сколько летом подорожают авиабилеты по России

Напомним, ранее СМИ сообщали, что субсидирование программы региональных перелётов в обход столицы в этом году сократилось на 1,5 миллиарда рублей — до 7,5 миллиарда. На фоне этого появилась информация, что российские авиакомпании начали массово отменять рейсы, попадающие под программу.

Обложка ©

LIFE

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров