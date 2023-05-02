Стало известно, на сколько летом подорожают авиабилеты по России
Решетников: Стоимость авиаперелётов по России летом вырастет на 10%
Стоимость авиабилетов в РФ летом 2023 года увеличится на 10%, но при этом и количество рейсов по стране вырастет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока", — отметил Решетников.
При этом ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не допускать необоснованного роста цен на билеты. Перевозчикам рекомендовали провести анализ тарифообразования на каждом маршруте таким образом, чтобы стоимость рейсов сохраняла уровень доступности для граждан.
ТАСС / Сергей Бобылев