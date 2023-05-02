Стало известно, на сколько летом подорожают авиабилеты по России

Стоимость авиабилетов в РФ летом 2023 года увеличится на 10%, но при этом и количество рейсов по стране вырастет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока", — отметил Решетников.