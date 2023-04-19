Росавиация предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не допускать необоснованного роста цен на билеты, сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне, 18 апреля, замруководителя Росавиации Владимир Потешкин провёл совещание с представителями ведущих российских авиакомпаний по развитию пассажирских перевозок.

"Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте таким образом, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим, и любое его увеличение должно быть обоснованным", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также на совещании была затронута тема перелётов участников СВО на места их отпусков. Так, большинство авиакомпаний уже приступили к работе по организации перевозок данной категории граждан.