Авиакомпании начали массово отменять рейсы по всей России
"Известия": Авиакомпании РФ стали отменять рейсы из-за сокращения субсидий
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Российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы. Причиной послужило сокращение государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
Как следует из материалов, из-за дефицита федерального бюджета в этом году финансирование программы выполнения региональных полётов в обход столицы было сокращено до 7,5 миллиарда рублей. По данным собеседника издания, из программы убрали маршруты, на которые авиакомпании ещё не заключили договоры с региональными властями о софинансировании рейсов.
Так, больше всего рейсов было отменено в Татарстане, Дагестане и Северной Осетии, а также в Петербурге, Омской и Тюменской областях. При этом, как объяснил ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, сокращение финансирования могло коснуться тех маршрутов, отмена которых не сильно расстроит россиян.
Ранее Лайф рассказывал, что национальная авиакомпания Молдавии Air Moldova отменила все рейсы. 2 мая полёты и продажа билетов были приостановлены на неопределённый срок. К слову, прежде компания столкнулись с блокировкой своих счетов.