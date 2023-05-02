Национальная авиакомпания Молдавии отменила все рейсы

Национальный авиаперевозчик Молдавии Air Moldova на неопределённый срок приостанавливает все полёты и продажу билетов начиная с сегодняшнего дня, 2 мая. Чтобы избежать банкротства, авиакомпания начнёт реструктуризацию, сообщили в пресс-службе организации.

"Air Moldova подала в суд запрос на утверждение ускоренной реструктуризации компании для избежания банкротства авиакомпании и получения доступа к инвестициям <…> До решения суда по этому вопросу компания приостановит полёты и продажу билетов", — говорится в сообщении.

Ранее счета компании были заблокированы, а причиной стали разбирательства из-за подозрений, что в 2018 году были нарушения при её приватизации. Глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором.