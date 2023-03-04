В России началась разработка самолёта на замену противолодочного Ил-38

В России начали разработку противолодочного самолёта, который должен будет заменить советский Ил-38. Он будет оснащён новейшим бортовым оборудованием, а также большим набором вооружений.

" Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, её планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117 ", — рассказал РИА "Новости" информированный источник.

Он не озвучил точных параметров самолёта, но назвал лётные характеристики типичными для турбовинтовых противолодочных самолётов. Воздушное судно будет оснащён новой бортовой цифровой вычислительной машиной, многофункциональным поисково-прицельным комплексом и новыми гидроакустическими буями. Перечень вооружения будет шире, чем у Ил-38, как и боеприпасов. Как сообщил источник агентства, противолодочный самолёт будет почти целиком сделан из российских электронных элементов и комплектующих.