КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 09:13

Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск запчастей для российских самолётов

Белоруссия готова наладить выпуск и поставку компонентов для российских самолётов, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы наладить выпуск ряда компонентов", — сказал белорусский лидер.

В ходе встречи также было упомянуто, что Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского Ту-214. Пр этом ранее в СМИ появилась информация о том, что данное предприятие и Минский завод гражданской авиации № 407 намерены подписать дорожную карту на производство ряда запчастей для Ту-214.

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А ранее главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин сообщил, что первый полёт легкомоторного самолёта ЛМС-901 "Байкал", оснащённого полностью отечественным двигателем, состоится в третьем квартале 2024 года.

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