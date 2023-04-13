Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск запчастей для российских самолётов

Белоруссия готова наладить выпуск и поставку компонентов для российских самолётов, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы наладить выпуск ряда компонентов", — сказал белорусский лидер.

В ходе встречи также было упомянуто, что Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского Ту-214. Пр этом ранее в СМИ появилась информация о том, что данное предприятие и Минский завод гражданской авиации № 407 намерены подписать дорожную карту на производство ряда запчастей для Ту-214.