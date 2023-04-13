Лукашенко: Белоруссия готова наладить выпуск запчастей для российских самолётов
Белоруссия готова наладить выпуск и поставку компонентов для российских самолётов, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы наладить выпуск ряда компонентов", — сказал белорусский лидер.
В ходе встречи также было упомянуто, что Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского Ту-214. Пр этом ранее в СМИ появилась информация о том, что данное предприятие и Минский завод гражданской авиации № 407 намерены подписать дорожную карту на производство ряда запчастей для Ту-214.
А ранее главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин сообщил, что первый полёт легкомоторного самолёта ЛМС-901 "Байкал", оснащённого полностью отечественным двигателем, состоится в третьем квартале 2024 года.
Сайт президента Белоруссии