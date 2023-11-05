Лукашенко пообещал, что белорусские самолёты скоро поднимутся в небо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна собирается развивать производство собственных марок самолётов. Политика цитирует его пресс-служба в день 90-летия гражданской авиации республики.

"Убеждён, и впредь будет сделано всё возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолёты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо", — говорится в тексте.

По словам Лукашенко, авиационная отрасль Белоруссии имеет огромный научно-технический потенциал и постоянно совершенствуется. Также в стране созданы возможности для ремонта любых советских, российских и зарубежных самолётов, добавил глава государства.