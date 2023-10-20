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20 октября, 11:30

Лукашенко пообещал вскоре представить новую марку белорусских автомобилей

Лукашенко: В Белоруссии в производство запущена новая марка легковых автомобилей

В Белоруссии запустили производство новой марки легковых автомобилей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по теме совершенствования системы планирования и контроля по осуществлению стратегических проектов.

"В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась: автомобили востребованы. И Geely занимает первое место по продажам в Беларуси уже. В России молятся, просят: "Продайте". Очереди появились. Когда такое было? Это говорит о том, что надо этим заниматься. И надо видеть перспективы", рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также напомнил о запланированном проекте по производству автомобилей совместно с китайской компанией "ФАВ груп". Самый именитый бренд этой корпорации — легковая машина Hongqi ("Хунци" — в переводе с китайского — "красное знамя").

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President.gov.by

Юрий Лысенко
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