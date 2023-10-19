Лукашенко освободил от должности белорусских послов на Украине и в Эстонии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о снятии с должности послов республики на Украине и в Эстонии. Об этом говорится на сайте главы государства.
"Глава государства Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Украине и Вячеслава Качанова — от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии", — отмечается в тексте.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии.
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ТАСС / EPA / STRINGER