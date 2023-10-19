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18 октября, 22:38

Лукашенко снял с Минска обязательства по военному арсеналу у границ Польши и Чехии

Лукашенко законодательно приостановил ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

<p>Александр Лукашенко. Обложка © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Республики Беларусь</a></p>

Александр Лукашенко. Обложка © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", — говорится в документе.

Ранее закон был принят парламентом. Заморозка договора стала зеркальной мерой Минска на отказ указанных стран выполнять обязательства и стягивание к рубежам Белоруссии военной техники, в том числе истребителей. Обязательства республики в отношении других государств – участников ДОВСЕ остаются в силе.

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А о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход страны из договора будет завершён 7 ноября.

Лариса Сафронова
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