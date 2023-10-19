Лукашенко снял с Минска обязательства по военному арсеналу у границ Польши и Чехии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", — говорится в документе.