Лукашенко снял с Минска обязательства по военному арсеналу у границ Польши и Чехии
Лукашенко законодательно приостановил ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
Александр Лукашенко. Обложка © Официальный сайт президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
"Приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", — говорится в документе.
Ранее закон был принят парламентом. Заморозка договора стала зеркальной мерой Минска на отказ указанных стран выполнять обязательства и стягивание к рубежам Белоруссии военной техники, в том числе истребителей. Обязательства республики в отношении других государств – участников ДОВСЕ остаются в силе.
А о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход страны из договора будет завершён 7 ноября.