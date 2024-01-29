Министр финансов Антон Силуанова в беседе с Лайфом не исключил, что у Союзного государства России и Белоруссии появится общая валюта, правда, сроков этого процесса он не назвал.

Силуанов рассказал Лайфу о планах введения единого рубля для Белоруссии и России. Видео © LIFE

"В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно ещё дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена", — отметил министр.

Для России, по словам Силуанова, это было бы выгодно, да и в целом удобно для людей.