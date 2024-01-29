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29 января, 12:00

Силуанов рассказал Лайфу о планах введения единого рубля для Белоруссии и России

Министр Силуанов: Единая валюта РФ и Белоруссии — это высшая ступень интеграции

Министр финансов Антон Силуанова в беседе с Лайфом не исключил, что у Союзного государства России и Белоруссии появится общая валюта, правда, сроков этого процесса он не назвал.

Силуанов рассказал Лайфу о планах введения единого рубля для Белоруссии и России. Видео © LIFE

"В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно ещё дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена", — отметил министр.

Для России, по словам Силуанова, это было бы выгодно, да и в целом удобно для людей.

Лукашенко: Введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня
Лукашенко: Введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня

Ранее стало известно, что в Белоруссии введут цифровой рубль, а сделать это планируют в три этапа. Последний из них связан с разработкой концептуальных подходов по трансграничным платежам в цифровых валютах внутри ЕАЭС.

Обложка ©

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Александр Юнашев
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