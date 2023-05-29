Лукашенко: Введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что утверждение единой валюты с Россией — это "вопрос не сегодняшнего дня". Об этом белорусский лидер сказал на встрече с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси. — Прим. Лайфа), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идёт о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", — цитирует Лукашенко БелТА.