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29 мая, 08:39

Лукашенко: Введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня

Лукашенко договорился с Путиным, что сейчас не время вводить единую валюту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что утверждение единой валюты с Россией — это "вопрос не сегодняшнего дня". Об этом белорусский лидер сказал на встрече с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси. — Прим. Лайфа), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идёт о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", цитирует Лукашенко БелТА.

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Накануне Лукашенко заявил, что России и Белоруссии приходится бороться со странами Запада за многополярность мира, которую также поддерживают Индия, Китай, Африка и Латинская Америка.

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ТАСС / POOL / Илья Питалев

Татьяна Миссуми
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