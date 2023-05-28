Лукашенко заявил о борьбе России и Белоруссии за многополярность мира

России и Белоруссии приходится бороться со странами Запада за многополярность мира, которую также поддерживают Индия, Китай, Африка и Латинская Америка. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы ведём сегодня борьбу за многополярный мир, а это в интересах всех — и Китая, и индусов, и арабов, и Африки, и Латинской Америки. Это для них главное", — пояснил он.

По мнению Лукашенко, тот факт, что Москва и Минск оказались противопоставлены Западу, — "это стечение обстоятельств". Как считает политик, "против нас наносилось, против нас прежде всего наносился удар".