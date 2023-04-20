КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 13:38

Путин: Тренд на многополярность в мире будет только усиливаться

Мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. И те, кто этого не понимает или не захочет ей следовать, неизбежно проиграют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Этот тренд — тенденция к многополярности в мире — неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймёт и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать", — сказал глава государства на заседании Совета по местному самоуправлению.

Российский лидер добавил, что этот факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъём солнца, с этим ничего не поделать, подчеркнул Путин.

На Западе рассказали, как Путин "показал Вашингтону средний палец"

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Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Россия и союзники не стремятся вернуться к противостоянию времён холодной войны, а призывают к многополярности, где каждая страна сможет найти своё место и развиваться самостоятельно.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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