Путин: Тренд на многополярность в мире будет только усиливаться

Мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. И те, кто этого не понимает или не захочет ей следовать, неизбежно проиграют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Этот тренд — тенденция к многополярности в мире — неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймёт и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать", — сказал глава государства на заседании Совета по местному самоуправлению.

Российский лидер добавил, что этот факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъём солнца, с этим ничего не поделать, подчеркнул Путин.