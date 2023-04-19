На Западе рассказали, как Путин "показал Вашингтону средний палец"

Российский президент Владимир Путин показал Соединённым Штатам средний палец, когда встретился в Кремле с главой Минобороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщило издание Business Insider.

"Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые ещё в 2018-м наложили санкции на китайского чиновника", — говорится в публикации.

Указывается, что такая встреча может стать оценкой геополитической координации России и Китая в Европе и Азии, а вместе с тем — настоящего и будущего направления военного сотрудничества.