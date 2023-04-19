На Западе рассказали, как Путин "показал Вашингтону средний палец"
BI: Путин "показал США средний палец", приняв в Кремле Ли Шанфу
Российский президент Владимир Путин показал Соединённым Штатам средний палец, когда встретился в Кремле с главой Минобороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщило издание Business Insider.
"Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые ещё в 2018-м наложили санкции на китайского чиновника", — говорится в публикации.
Указывается, что такая встреча может стать оценкой геополитической координации России и Китая в Европе и Азии, а вместе с тем — настоящего и будущего направления военного сотрудничества.
Напомним, 16 апреля министр обороны Китая Ли Шанфу приехал в Москву. В тот же день Путин провёл с ним рабочую встречу. Президент РФ подчеркнул, что Москва и Пекин развивают отношения по всем направлениям. При этом он напомнил китайскому министру уговор с председателем КНР Си Цзиньпином о военном сотрудничестве.