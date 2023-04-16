Путин напомнил министру обороны КНР уговор с Си Цзиньпином по военному сотрудничеству

Кремль опубликовал видео встречи президента РФ Владимира Путина в Кремле с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. В беседе также принимал участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Встреча Путина и Шойгу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Видео © Kremlin

"Очень рад вас видеть! Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга председателя КНР товарища Си Цзиньпина. Хочу ещё раз подчеркнуть, что визит прошёл очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами", — сказал российский лидер.

Глава государства с удовлетворением заметил, что Москва и Пекин развивают отношения по всем направлениям, включая экономику, социальную и культурную сферы.

Министр обороны Китая в свою очередь подтвердил, что сотрудничество Москвы и Пекина в военной и военно-технической области развивается очень хорошо. По его словам, это вносит большой вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности.