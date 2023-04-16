КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 17:06

Путин напомнил министру обороны КНР уговор с Си Цзиньпином по военному сотрудничеству

Путин на встрече с Ли Шанфу назвал переговоры с Си Цзиньпином продуктивными

Кремль опубликовал видео встречи президента РФ Владимира Путина в Кремле с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. В беседе также принимал участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Встреча Путина и Шойгу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Видео © Kremlin

"Очень рад вас видеть! Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга председателя КНР товарища Си Цзиньпина. Хочу ещё раз подчеркнуть, что визит прошёл очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами", — сказал российский лидер.

Глава государства с удовлетворением заметил, что Москва и Пекин развивают отношения по всем направлениям, включая экономику, социальную и культурную сферы.

Министр обороны Китая в свою очередь подтвердил, что сотрудничество Москвы и Пекина в военной и военно-технической области развивается очень хорошо. По его словам, это вносит большой вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности.

Министр обороны Китая приехал на переговоры с Путиным вслед за Си Цзиньпином

Министр обороны Китая приехал на переговоры с Путиным вслед за Си Цзиньпином

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству.

Обложка ©

Kremlin

Александр Юнашев
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