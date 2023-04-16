Министр обороны Китая приехал на переговоры с Путиным вслед за Си Цзиньпином

"Путин провёл рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу", — коротко проинформировал представитель Кремля и пообещал позже сообщить подробности о переговорах.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству.