Министр обороны Китая приехал на переговоры с Путиным вслед за Си Цзиньпином
Путин провёл переговоры с министром обороны Китая Ли Шанфу
Обложка © ТАСС / Бабушкин Андрей / АР / Li Shangfu
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле члена Госсовета Китая, министра обороны КНР Ли Шанфу. О рабочей встрече главы государства сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин провёл рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу", — коротко проинформировал представитель Кремля и пообещал позже сообщить подробности о переговорах.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству.