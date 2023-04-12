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12 апреля, 11:24

Си Цзиньпин приказал армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям

Си Цзиньпин: Нужно активизировать подготовку к реальным боевым действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Такое указание он дал военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Центральное телевидение Китая.

"Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия", — отметил он.

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Китайский лидер также сказал о важности обновления тактики и методов обучения в сфере военного дела, а также углубления исследований.

Ранее Лайф писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном назвал сложными причины украинского конфликта.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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