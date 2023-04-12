Си Цзиньпин приказал армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям
Си Цзиньпин: Нужно активизировать подготовку к реальным боевым действиям
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Такое указание он дал военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Центральное телевидение Китая.
"Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия", — отметил он.
Китайский лидер также сказал о важности обновления тактики и методов обучения в сфере военного дела, а также углубления исследований.
Ранее Лайф писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном назвал сложными причины украинского конфликта.