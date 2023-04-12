Трамп высоко оценил лидеров России, Китая и КНДР

Как указал экс-лидер Штатов, перечисленные политики являются лучшими людьми в своей игре. При этом он признал, что американские "парни не такие и никогда таковыми не были". Трамп назвал китайского лидера блестящим человеком, вспомнив, что в Голливуде долгое время искали актёра на роль Си Цзиньпина, но "никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему". Экс-президент США признался, что у него с председателем КНР были превосходные отношения. Также Трамп отметил незаурядный ум северокорейского лидера Ким Чен Ына и его полный контроль над своей страной.