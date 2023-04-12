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12 апреля, 05:37

Трамп высоко оценил лидеров России, Китая и КНДР

Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына умнейшими людьми

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми среди политиков. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Как указал экс-лидер Штатов, перечисленные политики являются лучшими людьми в своей игре. При этом он признал, что американские "парни не такие и никогда таковыми не были". Трамп назвал китайского лидера блестящим человеком, вспомнив, что в Голливуде долгое время искали актёра на роль Си Цзиньпина, но "никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему". Экс-президент США признался, что у него с председателем КНР были превосходные отношения. Также Трамп отметил незаурядный ум северокорейского лидера Ким Чен Ына и его полный контроль над своей страной.

Без контекста: Трамп заявил о "третьей мировой войне"

Без контекста: Трамп заявил о "третьей мировой войне"

"Что касается Путина, то он также очень умён", — сказал Трамп, добавив, что в разговорах с президентом РФ он чувствовал его любовь к Украине.

А ранее Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, сейчас мир находится недалеко от этого.

Трамп нашёл способ избавить США от всех проблем

Трамп нашёл способ избавить США от всех проблем

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Иван Косицын
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