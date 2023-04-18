Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая

Взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Такое мнение озвучил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров с коллегой из Пекина Ли Шанфу, которые проходят сегодня в Москве.

"Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала", — отметил глава Минобороны РФ, открывая встречу.

Шойгу считает важным, чтобы Москва и Пекин "одинаково оценивали суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта". Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече в числе основных. Речь пойдёт и о расширении военного сотрудничества между двумя странами.

"Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", — подчеркнул Сергей Шойгу.

В начале встречи он также поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны и пожелал успехов на ответственном посту.