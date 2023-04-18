КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 09:02

Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая

Взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Такое мнение озвучил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров с коллегой из Пекина Ли Шанфу, которые проходят сегодня в Москве.

"Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала", — отметил глава Минобороны РФ, открывая встречу.

Шойгу считает важным, чтобы Москва и Пекин "одинаково оценивали суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта". Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече в числе основных. Речь пойдёт и о расширении военного сотрудничества между двумя странами.

"Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", подчеркнул Сергей Шойгу.

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В начале встречи он также поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны и пожелал успехов на ответственном посту.

Напомним, что 16 апреля господина Ли Шанфу принял в Кремле президент России Владимир Путин. Он напомнил министру обороны КНР уговор с Си Цзиньпином по военному сотрудничеству.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Марина Калегина
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