В Совфеде раскрыли видение России об идеальном мире

Россия и союзники не стремятся вернуться к противостоянию времён холодной войны, а призывают к многополярности, где каждая страна сможет найти своё место и развиваться самостоятельно. Об этом сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в МГИМО на церемонии открытия ежегодной Международной модели ООН им. В.И. Чуркина.

"Что очень важно понимать и что очень важно говорить: наши действия и действия наших единомышленников — это не попытка сделать однополярный мир вновь биполярным, это не попытка вернуть мир к межблоковому противостоянию времён холодной войны", — пояснил он.

Россия стремится к настоящей многополярности, где даже коллективный Запад будет спокойно и комфортно развиваться, подчеркнул сенатор. Он добавил, что Москва не одинока в своих устремлениях и осознающих риски однополярного мироустройства стран становится всё больше. Эти государства понимают, что в нынешней модели мира им не остаётся места.