Многополярная модель мира, которую предлагает президент России Владимир Путин, лучше, чем навязываемый США миропорядок. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

"Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное. Для меня это очень разумный подход", — сказал Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Вашингтон же, по словам офицера, насаждает одностороннюю модель, которая якобы регулируется "нормами международного права". Но на самом деле эти нормы выдумываются на ходу, отметил Джиральди.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, хоть Запад и не хочет этого признавать. По словам российского лидера, лишь путём кардинального укрепления системы современного многополярного мира можно снизить напряжённость в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран.