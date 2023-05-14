Регион

Уведомления отключены

14 мая, 01:07

На Западе признали, что спецоперация исправила историческую аномалию

Global Times: Спецоперация активизировала глобальный переход к многополярности

Решение Москвы о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию, возникшую после распада СССР, — существование однополярного мира. Как заявил американский политолог Эндрю Корыбко, такая ситуация на международной арене произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что "исключительны" США.

"В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое возвращение в нормальное русло истории благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности", — заявил Корыбко в статье для Global Times.

То, что влияние США ограниченное, доказывает присоединение к антироссийским санкциям и помощи ВСУ "лишь немногим более трёх десятков стран". Журналист также добавил, что в становлении многополярного мира особенное место займёт БРИКС. По мнению политолога, члены этого объединения осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.

В США признали, что Путин сумел изменить мир

В США признали, что Путин сумел изменить мир

Как писал Лайф ранее, политолог Межуев рассказал, что США могли потерять лидерство ещё в 70-е годы. По его словам, теперь сложилась ситуация, когда уже ясно, что США едва ли удержат пальму первенства.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров