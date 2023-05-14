На Западе признали, что спецоперация исправила историческую аномалию
Global Times: Спецоперация активизировала глобальный переход к многополярности
Решение Москвы о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию, возникшую после распада СССР, — существование однополярного мира. Как заявил американский политолог Эндрю Корыбко, такая ситуация на международной арене произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что "исключительны" США.
"В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое возвращение в нормальное русло истории благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности", — заявил Корыбко в статье для Global Times.
То, что влияние США ограниченное, доказывает присоединение к антироссийским санкциям и помощи ВСУ "лишь немногим более трёх десятков стран". Журналист также добавил, что в становлении многополярного мира особенное место займёт БРИКС. По мнению политолога, члены этого объединения осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.
Как писал Лайф ранее, политолог Межуев рассказал, что США могли потерять лидерство ещё в 70-е годы. По его словам, теперь сложилась ситуация, когда уже ясно, что США едва ли удержат пальму первенства.
Flickr / ВСУ