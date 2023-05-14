Решение Москвы о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию, возникшую после распада СССР, — существование однополярного мира. Как заявил американский политолог Эндрю Корыбко, такая ситуация на международной арене произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что "исключительны" США.

"В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое возвращение в нормальное русло истории благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности", — заявил Корыбко в статье для Global Times.

То, что влияние США ограниченное, доказывает присоединение к антироссийским санкциям и помощи ВСУ "лишь немногим более трёх десятков стран". Журналист также добавил, что в становлении многополярного мира особенное место займёт БРИКС. По мнению политолога, члены этого объединения осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.