В Белоруссии появится цифровой рубль

В Белоруссии введут цифровой рубль, а сделать это планируют в три этапа. Об этом пишет EADAily со ссылкой на Концепцию развития платёжного рынка и цифровизации банковского сектора на 2023−2025 годы.

Согласно документу, на первом этапе планируется создание демоверсии платформы цифрового белорусского рубля (ЦБР), а также подготовка изменений в законодательство республики. Помимо этого, совместно с партнёрами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут разработаны концептуальные подходы по трансграничным платежам в цифровых валютах, что станет одним из главных преимуществ внедрения ЦБР.