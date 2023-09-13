Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 12:48

В Белоруссии появится цифровой рубль

В Белоруссии введут цифровой рубль, а сделать это планируют в три этапа. Об этом пишет EADAily со ссылкой на Концепцию развития платёжного рынка и цифровизации банковского сектора на 2023−2025 годы.

Согласно документу, на первом этапе планируется создание демоверсии платформы цифрового белорусского рубля (ЦБР), а также подготовка изменений в законодательство республики. Помимо этого, совместно с партнёрами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут разработаны концептуальные подходы по трансграничным платежам в цифровых валютах, что станет одним из главных преимуществ внедрения ЦБР.

На втором этапе эксперты разработают платформу и проведут её аудит, а также апробируют систему трансграничных платежей и переводов между юридическими лицами. А на конечном этапе специалисты внесут необходимые доработки, в том числе в функционал смарт-контрактов, а также проведут испытания транзакций. Кстати, планируется также внести опцию анонимности и офлайн-платежей.

Лукашенко: Введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня

Лукашенко: Введение единой с Россией валюты — вопрос не сегодняшнего дня

Ранее Лайф рассказывал о внедрении цифрового рубля в России. 11 июля соответствующий законопроект был принят Госдумой, после чего его одобрил Совфед и подписал президент РФ Владимир Путин. Цифрорубль станет третьей формой национальной валюты в нашей стране — так же, как наличные и безналичные. При этом в ЦБ выразили уверенность, что его массово внедрят в российскую экономику в течение ближайших четырёх лет. Кстати, всего к цифровому рублю будут подключены 15 российских банков. 1 сентября его начали тестировать уже 13 из них.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Белоруссия
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров