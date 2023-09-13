В Белоруссии появится цифровой рубль
В Белоруссии введут цифровой рубль, а сделать это планируют в три этапа. Об этом пишет EADAily со ссылкой на Концепцию развития платёжного рынка и цифровизации банковского сектора на 2023−2025 годы.
Согласно документу, на первом этапе планируется создание демоверсии платформы цифрового белорусского рубля (ЦБР), а также подготовка изменений в законодательство республики. Помимо этого, совместно с партнёрами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут разработаны концептуальные подходы по трансграничным платежам в цифровых валютах, что станет одним из главных преимуществ внедрения ЦБР.
На втором этапе эксперты разработают платформу и проведут её аудит, а также апробируют систему трансграничных платежей и переводов между юридическими лицами. А на конечном этапе специалисты внесут необходимые доработки, в том числе в функционал смарт-контрактов, а также проведут испытания транзакций. Кстати, планируется также внести опцию анонимности и офлайн-платежей.
Ранее Лайф рассказывал о внедрении цифрового рубля в России. 11 июля соответствующий законопроект был принят Госдумой, после чего его одобрил Совфед и подписал президент РФ Владимир Путин. Цифрорубль станет третьей формой национальной валюты в нашей стране — так же, как наличные и безналичные. При этом в ЦБ выразили уверенность, что его массово внедрят в российскую экономику в течение ближайших четырёх лет. Кстати, всего к цифровому рублю будут подключены 15 российских банков. 1 сентября его начали тестировать уже 13 из них.
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