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24 июля, 10:35

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал базовый закон о введении и регулировании цифрового рубля. Он стал третьей формой национальной валюты в стране наравне с наличными и безналичными рублями.

Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи информационной системы, оператором которой становится Центробанк. Хранится цифровые рубли будут в цифровых кошельках физических лиц и компаний, которые также будут открываться на платформе регулятора. Доступ к цифровым кошелькам будет через обычные мобильные приложения банков и интернет-банки. Важно отметить, что цифровой рубль создаётся только как средство для проведения платежей и переводов. Он не предназначен для вкладов и кредитов. Проценты на цифровой рубль тоже начислять не будут, как и кешбэк.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Пенсии и зарплаты в цифровых рублях: Когда и как начнут делать выплаты

Пенсии и зарплаты в цифровых рублях: Когда и как начнут делать выплаты

Напомним, 11 июля закон о цифровом рубле приняла Госдума, а 19 июля его одобрил Совфед. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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