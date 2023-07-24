Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи информационной системы, оператором которой становится Центробанк. Хранится цифровые рубли будут в цифровых кошельках физических лиц и компаний, которые также будут открываться на платформе регулятора. Доступ к цифровым кошелькам будет через обычные мобильные приложения банков и интернет-банки. Важно отметить, что цифровой рубль создаётся только как средство для проведения платежей и переводов. Он не предназначен для вкладов и кредитов. Проценты на цифровой рубль тоже начислять не будут, как и кешбэк.