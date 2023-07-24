Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Президент России Владимир Путин подписал базовый закон о введении и регулировании цифрового рубля. Он стал третьей формой национальной валюты в стране наравне с наличными и безналичными рублями.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи информационной системы, оператором которой становится Центробанк. Хранится цифровые рубли будут в цифровых кошельках физических лиц и компаний, которые также будут открываться на платформе регулятора. Доступ к цифровым кошелькам будет через обычные мобильные приложения банков и интернет-банки. Важно отметить, что цифровой рубль создаётся только как средство для проведения платежей и переводов. Он не предназначен для вкладов и кредитов. Проценты на цифровой рубль тоже начислять не будут, как и кешбэк.
Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.
Напомним, 11 июля закон о цифровом рубле приняла Госдума, а 19 июля его одобрил Совфед. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.