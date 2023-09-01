Тестировать цифровой рубль начали 13 банков
Тестировать цифровой рубль начали все заявленные ранее 13 банков. Как заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, уже прошло несколько тысяч реальных операций.
"Те 13 банков, которые мы называли, действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций. Я должна сказать, что у нас уже прошло несколько тысяч операций", — сказала она.
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями и может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах, считают в Центробанке.
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