Регион

Уведомления отключены

3 августа, 12:20

У цифрового рубля появился логотип

Совет директоров Центробанка утвердил логотип цифрового рубля

Совет директоров Центробанка одобрил логотип цифрового рубля. Как информирует пресс-служба регулятора, эмблема состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности. Повторяющая форму традиционной монеты, она перекликается с логотипом самого Банка России.

Видео © YouTube / Банк России

Данный логотип, как отметили в Центробанке, будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублём.

Как с 1 августа цифровой рубль отразится на пенсиях

Как с 1 августа цифровой рубль отразится на пенсиях

Напомним, 11 июля закон о цифровом рубле приняла Госдума, 19 июля его одобрил Совфед, а 24-го — подписал Владимир Путин. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.


Обложка ©

YouTube / Банк России

Марина Калегина
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров