У цифрового рубля появился логотип
Совет директоров Центробанка утвердил логотип цифрового рубля
Совет директоров Центробанка одобрил логотип цифрового рубля. Как информирует пресс-служба регулятора, эмблема состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности. Повторяющая форму традиционной монеты, она перекликается с логотипом самого Банка России.
Видео © YouTube / Банк России
Данный логотип, как отметили в Центробанке, будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублём.
Напомним, 11 июля закон о цифровом рубле приняла Госдума, 19 июля его одобрил Совфед, а 24-го — подписал Владимир Путин. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.