У цифрового рубля появился логотип

Совет директоров Центробанка одобрил логотип цифрового рубля. Как информирует пресс-служба регулятора, эмблема состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности. Повторяющая форму традиционной монеты, она перекликается с логотипом самого Банка России.