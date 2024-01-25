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25 января, 08:49

Путин назвал священной память о полном освобождении Ленинграда от блокады

Путин: Освобождение Ленинграда от блокады — ключевое событие ВОВ

Президент России Владимир Путин выразил приветствие участникам и гостям Международного слёта потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград". Он обратился к ветеранам в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге — священна", — говорится в сообщении.

Президент назвал подвиг ключевым событием Великой Отечественной войны, а встреча ветеранов, учёных и экспертов, по его словам, "имеет особое нравственное звучание". Путин добавил, что слёт направлен на сбережение исторической правды, а также имеет цель воспитать молодёжь "на примере героических страниц ратной летописи Отечества".

В Петербурге открыли выставку, приуроченную к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Петербурге открыли выставку, приуроченную к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Ранее Лайф писал, что в Северной столице установили памятную плиту о признании блокады Ленинграда геноцидом. Её разместили на Пискарёвском кладбище. Монумент был установлен в 81-ю годовщину со дня освобождения города. В честь годовщины, которую отметили 18 января, произвели выстрел из пушки.

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ТАСС / Сергей Савостьянов / POOL

Ян Поланин
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