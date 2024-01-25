Путин назвал священной память о полном освобождении Ленинграда от блокады

Президент России Владимир Путин выразил приветствие участникам и гостям Международного слёта потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград". Он обратился к ветеранам в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге — священна", — говорится в сообщении.