Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 10:02

Президент Конго прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Президент Конго прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент Конго прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с главой России Владимиром Путиным. На встречу с российским лидером африканский политик приехал на автомобиле "Аурус".

Президент Конго подъехал к Кремлю на "Аурусе". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Ожидается, что на переговорах лидеры обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.

Президент Конго встретился с Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин наградил президента Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта
Путин наградил президента Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную и твёрдую позицию Конго касательно конфликта на Украине. По его словам, президент африканской республики Сассу-Нгессо выразил нашей стране понимание в связи с происходящим в зоне специальной военной операции.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Конго
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров