Президент Конго прибыл в Кремль на встречу с Путиным
Президент Конго прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с главой России Владимиром Путиным. На встречу с российским лидером африканский политик приехал на автомобиле "Аурус".
Президент Конго подъехал к Кремлю на "Аурусе". Видео © Telegram / Кремль. Новости
Ожидается, что на переговорах лидеры обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.
Президент Конго встретился с Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную и твёрдую позицию Конго касательно конфликта на Украине. По его словам, президент африканской республики Сассу-Нгессо выразил нашей стране понимание в связи с происходящим в зоне специальной военной операции.