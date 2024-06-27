Президент Конго прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с главой России Владимиром Путиным. На встречу с российским лидером африканский политик приехал на автомобиле "Аурус".

Президент Конго подъехал к Кремлю на "Аурусе". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Ожидается, что на переговорах лидеры обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.

Президент Конго встретился с Путиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости