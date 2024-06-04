Лавров заявил, что действия России на Украине нашли понимание у президента Конго 4 июня, 12:20 Сергей Лавров. Обложка © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия ценит взвешенную и твёрдую позицию Конго касательно украинского конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, президент африканской республики Сассу-Нгессо выразил нашей стране понимание в связи с происходящим в зоне специальной военной операции.

"Мы ценим объективную, взвешенную позицию, которую Республика Конго занимает по событиям, связанным с украинскими делами. Наши действия находят понимание у президента Сассу-Нгессо", — поделился он.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров отправился в очередное африканское турне. Утром в понедельник, 3 июня, он прибыл в столицу Гвинейской Республики. Также дипломат побывал в столице Мозамбика Мапуту и посетил Кению и Бурунди.

Авторы Татьяна Миссуми