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30 мая, 19:56

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик

Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту в рамках африканского турне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту. Видео © t.me / Мария Захарова

"Сергей Лавров прибыл в Мозамбик. Третья страна за день", — сообщила Захарова и опубликовала кадры встречи главы МИД в аэропорту.

В рамках третьего за год африканского турне глава российского МИД уже посетил Кению и Бурунди.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться в отношении объектов, которые находятся на территории России. Заявление он озвучил на пресс-конференции, которая прошла после переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

Обложка ©

t.me / МИД России

Оксана Попова
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