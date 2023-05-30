Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту. Видео © t.me / Мария Захарова

"Сергей Лавров прибыл в Мозамбик. Третья страна за день", — сообщила Захарова и опубликовала кадры встречи главы МИД в аэропорту.

В рамках третьего за год африканского турне глава российского МИД уже посетил Кению и Бурунди.