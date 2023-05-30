Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик
Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту в рамках африканского турне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мозамбика Мапуту. Видео © t.me / Мария Захарова
"Сергей Лавров прибыл в Мозамбик. Третья страна за день", — сообщила Захарова и опубликовала кадры встречи главы МИД в аэропорту.
В рамках третьего за год африканского турне глава российского МИД уже посетил Кению и Бурунди.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться в отношении объектов, которые находятся на территории России. Заявление он озвучил на пресс-конференции, которая прошла после переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.
t.me / МИД России