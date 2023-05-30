Лавров обвинил Запад во лжи насчёт неприменения Киевом оружия против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться в отношении объектов, которые находятся на территории России.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла после переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

"Заявление Запада о том, что поставляемое вооружение не должно использоваться против территории РФ, — очередная ложь", — отметил глава российского МИД.