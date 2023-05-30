Лавров обвинил Запад во лжи насчёт неприменения Киевом оружия против России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться в отношении объектов, которые находятся на территории России.
Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла после переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.
"Заявление Запада о том, что поставляемое вооружение не должно использоваться против территории РФ, — очередная ложь", — отметил глава российского МИД.
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Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов генерал Марк Милли заявил о том, что США при отправке вооружений Украине якобы поставили условие не использовать это оружие при вылазках на территорию РФ.