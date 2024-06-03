Лавров отправился в новое африканское турне
ТАСС: Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Гвинею
Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в очередное африканское турне. Утром в понедельник, 3 июня, он прибыл в столицу Гвинейской Республики. Об этом сообщает ТАСС.
В Конакри российский министр встретится с руководством страны. Это первый визит Лаврова в Гвинею с февраля 2013 года.
"Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог", — сообщили в МИД РФ.
Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров побывал в столице Мозамбика Мапуту. В рамках третьего за год африканского турне глава российского МИД посетил также Кению и Бурунди.
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