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Регион
3 июня, 02:55

Лавров отправился в новое африканское турне

ТАСС: Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Гвинею

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в очередное африканское турне. Утром в понедельник, 3 июня, он прибыл в столицу Гвинейской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

В Конакри российский министр встретится с руководством страны. Это первый визит Лаврова в Гвинею с февраля 2013 года.

"Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог", — сообщили в МИД РФ.

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Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров побывал в столице Мозамбика Мапуту. В рамках третьего за год африканского турне глава российского МИД посетил также Кению и Бурунди.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Лариса Сафронова
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