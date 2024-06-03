Лавров отправился в новое африканское турне

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в очередное африканское турне. Утром в понедельник, 3 июня, он прибыл в столицу Гвинейской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

В Конакри российский министр встретится с руководством страны. Это первый визит Лаврова в Гвинею с февраля 2013 года.

"Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог", — сообщили в МИД РФ.