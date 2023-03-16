В МИД заявили о требовании США и ЕС к Африке прекратить контакты с Россией
Посол Озеров: США и Европа требуют от Африки прекратить сотрудничество с Россией
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров сообщил о давлении на африканских лидеров, которое оказывают представители Америки, Канады, а также Евросоюза. Так, в преддверии саммита Россия – Африка, который пройдёт в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, они "осаждают" африканских руководителей с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой.
"Буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран — Канады, Великобритании, а также Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией", — поделился он в беседе с РИА "Новости".
Дипломат также напомнил о словах министра финансов США Джанет Йеллен о том, что она обсуждала санкции против России во всех странах, которые посещала в ходе турне по Африке. По его словам, это является ярким примером шантажа, "откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире".
Ранее также стало известно, что Америка беспрецедентно давит на африканские страны, пытаясь помешать проведению саммита Россия – Африка. Как заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов, с начала специальной военной операции коллективный Запад заметно усилил давление на страны Африки. В ход идут угрозы санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи.