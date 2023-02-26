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25 февраля, 23:08

Богданов заявил о попытках США сорвать саммит Россия – Африка

Америка беспрецедентно давит на африканские страны, пытаясь помешать проведению саммита Россия – Африка, который пройдёт в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Действительно, США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву проведения в Санкт-Петербурге в июле второго саммита Россия – Африка", — заявил Богданов ТАСС.

Он отметил, что с начала специальной военной операции коллективный Запад заметно усилил давление на страны Африки. В ход идут угрозы санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи. Каждый день в США фабрикуют обвинения России "в грядущем голоде", росте цен на топливо, удобрения и зерно.

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Ранее британская газета Financial Times написала, что Запад старался использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности как поле для убеждения Африки в необходимости ужесточить политику против России. Однако он потерпел фиаско.

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ТАСС / Александр Щербак

Анатолий Симоненко
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