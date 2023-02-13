Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 февраля, 17:51

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил итоги визитов Лаврова в страны Африки

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил итоги визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в страны Африки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин на совещании с членами Совбеза предоставил слово Лаврову. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Уважаемые коллеги! Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия — Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке", — отметил президент в начале заседания в режиме видеоконференции.

Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч

Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч

Ранее Лайф писал, что Лавров был с рабочим визитом в Ираке. Министр также посетил Мали и провёл встречи в Мавритании и Судане.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Лавров
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров