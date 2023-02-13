Путин на совещании с членами Совбеза обсудил итоги визитов Лаврова в страны Африки

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил итоги визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в страны Африки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин на совещании с членами Совбеза предоставил слово Лаврову. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Уважаемые коллеги! Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия — Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке", — отметил президент в начале заседания в режиме видеоконференции.