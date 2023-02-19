На Западе признали, что не смогли настроить Африку и Латинскую Америку против России

Запад пытался использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности как площадку для того, чтобы склонить страны Африки и Латинской Америки к ужесточению политики по отношению к России. Однако из этого ничего не вышло. Такое мнение выразила британская газета Financial Times.

Донести до глав так называемого глобального Юга идею об "опасности действий России" для Европы Западу не удалось, пишет издание. Представители Африки и Латинской Америки были больше встревожены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасности. Это показали двусторонние встречи.

Глав южных государств эти проблемы беспокоили больше конфликта на Украине, отмечается в статье. Западные страны отказались выплачивать компенсации за причинённый климатический ущерб и показали неготовность делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии. Это, указывают авторы, породило недоверие к ним у развивающихся стран. И это проявилось на мюнхенской конференции. Например, глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине.

"Мы не можем продолжать говорить только о войне", — сказал Виейра.

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес отметила, что у неё нет желания обсуждать исход украинского конфликта. Зато она выразила надежду на то, что Европа станет уделять больше внимания борьбе с изменением климата. Премьер-министр Намибии Саара Куугонгельва-Амадхила заявила, что ей интересно "решение проблемы, но не перекладывание вины". Она отметила, что деньги, которые выделяются на вооружение для Киева, "было бы лучше потратить на продвижение развития на Украине, в Африке, Азии и в самом Евросоюзе, где многие люди сталкиваются с трудностями".