Вице-премьер Италии Таяни призвал не оставлять африканские страны Китаю

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что оставлять африканские страны Китаю было бы ошибкой. Он считает, что единство Евросоюза имеет решающее значение для отношений в рамках НАТО и с Африкой.

"Оставлять Африку в китайских руках будет для нас большой ошибкой, Африка имеет ключевое значение для нас", — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Таяни добавил, что основами внешней политики Италии являются трансатлантические связи и принадлежность к Евросоюзу. Он заявил о важности обеспечения безопасности в ЕС. По его мнению, это означает защиту границ на востоке и юге, учитывая проблему нелегальной иммиграции. Речь идёт также о стабильности на Западных Балканах и борьбе с терроризмом.

Глава итальянского МИД считает, что необходимо больше вкладываться в европейскую оборону, чтобы быть сильнее в рамках НАТО.