Посол Италии в России вызван в МИД РФ из-за отмены выступлений российских исполнителей

Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в МИД РФ в связи с отменой выступлений российских артистов на территории страны. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"В ходе беседы главе дипмиссии было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей. Указано, что эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нём барьеров и ограждений по национальному признаку", — отмечается в публикации.

В российском ведомстве также сообщили, что РФ остаётся открытой к диалогу в области культуры и не собирается вводить каких-либо ограничений в отношении представителей Италии, если республика будет соблюдать условия равноправия и взаимности. Кроме того, до Стараче была доведена позиция Москвы по поводу поставок Западом вооружений Украине и эскалации конфликта.